Сотрудники ЧОП не будут задействованы в обеспечении порядка на матче "Спартак" - ЦСКА

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч шестого тура чемпионата России по футболу между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА пройдет без привлечения сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП). Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин.

Матч между "Спартаком" и ЦСКА состоится 19 августа на стадионе "Открытие-Арена". Начало встречи - 20:00 мск.

"ЧОП в обеспечении порядка на матче задействован не будет. Контролеров-распорядителей будет 1027 человек", - сказал Мейтин после завершения предматчевого совещания.

Заместитель директора премьер-лиги по безопасности Александр Сафонов отметил, что для обеспечения порядка будет задействовано то число человек, какое требуется на играх подобного уровня. "Это матч повышенной степени риска - силы и средства будут задействованы исходя из этого", - сказал он, добавив, что в понедельник на стадионе, который вмещает 44 307 зрителей, ожидается аншлаг.

"В день матча кассы открывать не планируется. Знаю, что по состоянию на 16 августа на гостевой сектор оставалось 200 нереализованных билетов", - отметил Сафонов.

"Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков. ЦСКА, в активе которого 10 очков, располагается на пятой строчке.