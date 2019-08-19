Заключительный сбор российских спортсменов перед Паралимпиадой-2020 может пройти в Японии

АГАФОНИХА /Московская область/, 19 августа. /ТАСС/. Сборная России заключительный тренировочный сбор перед Паралимпийскими играми 2020 года может провести в Японии. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

"Игры пройдут в Токио, в другом часовом поясе, поэтому важно избежать джетлагов. Джетлаг не способствует тому, чтобы спортсмен находился в оптимальной физической форме, - сказал Лукин. - Мы рассматриваем несколько вариантов, возможно, заключительный сбор пройдет во Владивостоке, но сейчас появилась возможность провести его на территории Японии. Там есть некоторые предложения, которые нам нужно всесторонне изучить".

Летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября. На Играх будет разыграно 540 комплектов медалей в 22 видах спорта. Ожидается, что в Паралимпийских играх примут участие 4400 спортсменов. В программу Игр включены два новых вида спорта - бадминтон и тхэквондо.