Лукин: задачей паралимпийцев РФ на ЧМ по плаванию является достойно представить страну

АГАФОНИХА /Московская область/, 19 августа. /ТАСС/. Достойное представление страны является задачей сборной России на чемпионате мира по параплаванию. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

"Главная задача на чемпионат мира - выступить хорошо, это значит не хуже, чем на прошлом мировом первенстве 2015 года. Тогда мы были первыми, - сказал Лукин. - Более широкая задача - отобрать как можно больше спортсменов для Паралимпиады, ведь чем больше наших спортсменов завоюют лицензии, тем больше шансов у нас выступить успешно. Очень хочется показать хороший результат на Паралимпиаде, мы выступаем после большого перерыва, смутного времени, перед нами стоит задача восстановить свой статус, профессиональное, спортивное и нравственное реноме".

"Безусловно, дополнительное волнение у спортсменов есть. Мы восстановлены в полном объеме, но условно, за нами будут наблюдать с тройной бдительностью, конечно, это создает определенную психологическую тяжесть для спортсменов. Но мы постараемся сделать так, чтобы это сказывалось на них не так сильно и не влияло на результат", - добавил собеседник ТАСС.

Российские паралимпийцы в последний раз принимали участие в чемпионате мира по плаванию в 2015 году. Тогда россияне выиграли 32 золотые награды, 19 серебряных и 20 бронзовых медалей, а также заняли первое место в общекомандном зачете.

Чемпионат мира по параплаванию пройдет в Лондоне с 9 по 15 сентября.