ВФЛА начала разбирательство по делу об изменениях результатов судьей Шкурбицким

ТАСС, 19 августа. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) начала разбирательство по делу о превышении полномочий главным тренером Иркутской области, заслуженным тренером России Василием Шкурбицким. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Администратор сообщества в социальной сети "ВКонтакте" "SBORBEG - Сборы легкоатлетов. Легкая атлетика" Максим Карамашев 16 августа опубликовал расследование, в котором рассказывает о превышении служебных полномочий Шкурбицким. Карамашев утверждает, что обнаружил девять крупных фактов злоупотребления Шкурбицким своим служебным положением, сравнив предварительные и итоговые протоколы на турнире "Мемориал иркутских легкоатлетов". Карамашев обвиняет Шкурбицкого, который выполнял роль главного судьи соревнований, в изменении результатов своих учеников в итоговых протоколах с целью присвоения им спортивных званий.

"15 августа ВФЛА направила официальное письмо в Главную судейскую коллегию с запросом оригиналов всех документов по данным соревнованиям", - говорится в заявлении организации.

Как отмечает Карамашев, исправления в протоколах вносились на дистанциях в беге на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1000 м у женщин, в беге на 100 м, 400 м, 800 м у мужчин, а также отдельным пунктом идет упоминание относительно ветровых отметок.