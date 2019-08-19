Руководство ПКР провело встречу с паралимпийской сборной по плаванию перед ЧМ

На встрече присутствовали глава ПКР Владимир Лукин, первый вице-президент ПКР Павел Рожков и почетный вице-президент ПКР Лев Селезнев. В рамках мероприятия тренерский штаб команды рассказал о работе по подготовке к чемпионату мира по плаванию, который пройдет в Лондоне в сентябре. Также были обозначены задачи национальной команды на этот турнир.

АГАФОНИХА /Московская область/, 19 августа. /ТАСС/. Руководство Паралимпийского комитета России (ПКР) провело встречу со спортсменами и тренерами паралимпийской сборной России по плаванию перед чемпионатом мира. Встреча прошла в тренировочном центре "Озеро Круглое" в понедельник, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Команда уже отлично настроена на выступление в чемпионате мира, мы больше сейчас думаем о подготовке к Паралимпийским играм в Токио, - сказал Рожков. - Необходимо создать соответствующие условия: организация тренировочного процесса, участие в квалификационных соревнованиях, прохождение тестирования, обеспечение современным инвентарем и оборудованием, спортивной формой, проведение заключительного этапа подготовки. Пловцы составляют костяк всей российской делегации на Паралимпийских играх, поэтому проведение такой встречи и обсуждение данных вопросов очень важны не только для самих спортсменов и тренеров, но и для руководителей Паралимпийского комитета России".

"Желаю вам в первую очередь здоровья, большого чувства ответственности за всю нашу страну, за тех тренеров, специалистов и врачей, которые с вами работают. И чтобы удача непременно посетила каждого из вас", - отметил Селезнев.

Российские паралимпийцы в последний раз принимали участие в чемпионате мира в 2015 году. Тогда россияне выиграли 32 золотые, 19 серебряных и 20 бронзовых медалей, а также заняли первое место в общекомандном зачете.

Чемпионат мира по плаванию пройдет в Лондоне с 9 по 15 сентября, турнир станет отборочным к Паралимпийским играм 2020 года.