ФК "Локомотив" примет решение о проведении матчей ЛЧ в "Лужниках" после жеребьевки

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Локомотив" примет решение о месте проведения домашних матчей Лиги чемпионов после жеребьевки группового этапа турнира. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

Домашним стадионом железнодорожников является "РЖД-Арена", на которой красно-зеленые проводили матчи Лиги чемпионов прошлого сезона. В прошедшем сезоне этого турнира в "Лужниках" выступал ЦСКА.

"По "Лужникам" нет понимания - оно будет, когда поймем состав нашей группы. Все учтем и примем оптимальное решение", - сказал Кикнадзе.

По итогам сезона-2018/19 "Локомотив" занял второе место в турнирной таблице чемпионата России и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет 29 августа в Монако.