Кикнадзе: нынешний состав ФК "Локомотив" способен выйти из группы в Лиге чемпионов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Нынешний состав московского "Локомотива" способен успешно пройти стадию группового этапа футбольной Лиги чемпионов и выйти в плей-офф. Об этом сообщил в понедельник журналистам после пресс-конференции в ТАСС генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

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По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" занял второе место в турнирной таблице и завоевал право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Нынешний состав достаточно укомплектован, чтобы достигать тех целей, которые поставлены перед командой на этот сезон, - сказал Кикнадзе. - Что касается Лиги чемпионов, то ребята очень хотят поквитаться за прошлый год (в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Локомотив" занял последнее место в своей группе - прим. ТАСС). Этот состав точно способен выйти из группы".

"Наша трансферная кампания еще не завершена. Мы тщательно ищем игрока, который сможет подойти команде", - добавил Кикнадзе.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 29 августа, первые матчи пройдут 17 и 18 сентября.