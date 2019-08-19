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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Косецкая вышла во второй круг чемпионата мира по бадминтону

В матче первого круга россиянка победила представительницу Турции Неслихан Йигит

ТАСС, 19 августа. Россиянка Евгения Косецкая победила представительницу Турции Неслихан Йигит в матче первого круга чемпионата мира по бадминтону. Турнир проходит в швейцарском Базеле.

Встреча завершилась со счетом 21:17, 21:19 в пользу 24-летней россиянки. Во втором круге Косецкая встретится с третьей сеяной японкой Нозоми Окухарой.

Косецкая является серебряным призером Европейских игр 2015 года (пары) и бронзовым призером этих соревнований 2019 года (одиночный разряд). Также в ее активе серебряная медаль чемпионата Европы 2018 года (одиночный разряд), серебряная и две бронзовые награды чемпионатов Европы среди смешанных команд, серебро и бронза чемпионатов Европы среди женских команд.

Чемпионат мира завершится 25 августа. Первый чемпионат мира по бадминтону состоялся в 1977 году в шведском Мальме. Отечественные бадминтонисты медали не выигрывали, а чаще других на мировых первенствах побеждали представители Китая - 65 золотых медалей.

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