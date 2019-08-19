{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Кикнадзе: "Локомотив" не ставит перед собой цель удержать братьев Миранчуков

"Локомотив" готов рассмотреть предложения о продаже братьев Миранчуков после выступления в Лиге чемпионов
Антон и Алексей Миранчуки Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Антон и Алексей Миранчуки
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" не ставит перед собой цель удержать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команде. Об этом журналистам после пресс-конференции в ТАСС заявил в понедельник генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

28 мая Кикнадзе сообщил ТАСС, что клуб не собирается продавать братьев Миранчуков.

"Мы не ставим перед собой цель удержать Миранчуков. Мы хотим, чтобы братья развивались в команде как футболисты и смогли преодолеть даже свой максимум. У нас есть предложения по Миранчукам, будем думать после выступления "Локомотива" в Лиге чемпионов", - сказал Кикнадзе.

"Локомотив" начнет выступление в Лиге чемпионов с группового этапа, жеребьевка состоится 29 августа, первые матчи пройдут 17 и 18 сентября.

Теги
Российский футбол
Зимние олимпийские виды спорта
Подчуфарова рассказала, что к ней вернулись силы и желание заниматься биатлоном
Возвращение россиянки в профессиональный спорт должно состояться на чемпионате страны по летнему биатлону в середине сентября
Читать полностью