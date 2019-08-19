Кикнадзе: "Локомотив" не ставит перед собой цель удержать братьев Миранчуков

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" не ставит перед собой цель удержать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команде. Об этом журналистам после пресс-конференции в ТАСС заявил в понедельник генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

28 мая Кикнадзе сообщил ТАСС, что клуб не собирается продавать братьев Миранчуков.

"Мы не ставим перед собой цель удержать Миранчуков. Мы хотим, чтобы братья развивались в команде как футболисты и смогли преодолеть даже свой максимум. У нас есть предложения по Миранчукам, будем думать после выступления "Локомотива" в Лиге чемпионов", - сказал Кикнадзе.

"Локомотив" начнет выступление в Лиге чемпионов с группового этапа, жеребьевка состоится 29 августа, первые матчи пройдут 17 и 18 сентября.