Подчуфарова рассказала, что к ней вернулись силы и желание заниматься биатлоном

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер чемпионата мира Ольга Подчуфарова решила вернуться в биатлон, поскольку ей удалось обрести силы и мотивацию вновь соревноваться после преодоления череды проблем, заставивших ее приостановить карьеру. Об этом спортсменка рассказала в понедельник ТАСС.

Возвращение 27-летней Подчуфаровой в профессиональный спорт должно состояться на чемпионате России по летнему биатлону, который пройдет в середине сентября в Чайковском Пермского края.

"В целом я пока достаточно сдержана в комментариях на тему предстоящего сезона, потому что есть идеальная картина мира, а есть реалистичное к ней отношение, - рассказала Подчуфарова. - Если я для себя приняла такое решение, значит нахожу в себе силы, желание и мотивацию ввязаться в это еще раз, пройти весь путь сначала, понимая при этом, сколько работы предстоит. В отличие от прошлого года, когда была абсолютно выгоревшей из-за целого кома проблем и усталости и не могла найти в себе внутренних сил выкарабкиваться из той ямы".

"Желание пришло постепенно, был ряд событий, которые подталкивали в течение всей зимы, но я их скорее игнорировала. Было больше вопросов к себе, чем ответов, - добавила она. - Весной тренер обозначил график сборов московской спортшколы в июне-июле, спросил, заказывать ли на меня место. Я чисто теоретически согласилась, ну и дальше пошло-поехало: из идеи "посмотреть, каким будет состояние" все очень стихийно перешло в стандартные две тренировки ежедневно".

Объявление о завершении карьеры Подчуфарова сделала по окончании сезона-2017/18. Бронзу чемпионата мира она завоевала в 2017 году в смешанной эстафете.