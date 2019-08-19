Гаранин назначен главным тренером юношеской сборной России по футболу

ТАСС, 19 августа. /ТАСС/. Вадим Гаранин назначен на должность главного тренера юношеской сборной России по футболу (игроки 2005 года рождения). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до 2021 года. С 26 по 30 августа сборная России примет участие в международном турнире среди юношеских сборных (не старше 15 лет) во Вьетнаме, на котором сыграет с хозяевами турнира, а также с командами Южной Кореи и Мьянмы. С 20 по 23 августа россияне проведут учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске, после чего отправятся на турнир.

"Для меня возглавить юношескую сборную России - большая честь. Сборная только начинает формироваться, поэтому на данном этапе первоочередная задача носит селекционный характер. Будем внимательно изучать, как ребята играют за свои академии и спортивные школы, вызывать наиболее достойных на сборы и формировать боеспособный коллектив для участия в отборочном раунде чемпионата Европы (игроки не старше 17 лет), который стартует через два года", - сказал Гаранин.

Ранее Гаранин возглавлял молодежную команду тульского "Арсенала" и работал помощником главного тренера в основной команде. Также специалист работал в столичной академии московского "Динамо" имени Льва Яшина.