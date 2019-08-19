Тренер: баскетболисту сборной РФ Фридзону в матче с финнами дали отдохнуть после болезни

ТАСС, 19 августа. Защитник сборной России по баскетболу Виталий Фридзон не сыграл в матче против команды Финляндии из-за того, что ему был предоставлен отдых после болезни. Об этом сообщил главный тренер сборной России Сергей Базаревич, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации баскетбола России.

В воскресенье сборная России победила команду Финляндии со счетом 81:67 в заключительном, третьем матче товарищеского турнира в финском Эспоо. Россияне в субботу уступили литовской команде (72:88) и заняли второе место в турнирной таблице по итогам однокругового турнира. Победителем стала литовская сборная, которая одержала победу в двух матчах, третье место заняли финны, проигравшие обе встречи.

"Статус Михаила Кулагина и Джоэла Боломбоя будем оценивать в ближайшие дни, - сказал Базаревич. - Фридзону в воскресенье дали отдохнуть после болезни - думаю, он скоро будет в порядке, еще до вылета в Финляндию были проблемы у [Евгения] Валиева, [Сергея] Воронцевича. Что касается окончательной заявки на Кубок мира, с "большими" у нас выбор больше, и на тренировках все неплохо выглядели, но придется оставить кого-то вне заявки. С защитниками ситуация осталась той же, какой и была, мы видим работу молодых ребят, как они растут".

Базаревич признался, что россияне прибавили в матче с финнами по сравнению с игрой против литовцев. "Естественно, сборная Финляндии не так хороша, как команда Литвы, но и мы прибавили. В субботу мы под приличным давлением с физически более сильным соперником имели проблемы с организацией и выполнением взаимодействий, перед матчем с финнами обратили на это внимание, и получилось получше. И все же хозяева создали нам сложности: проигрывая довольно много, крепко взялись за наших защитников, использовали прессинг и вернулись в игру, местами мы сами отдали инициативу, да и после первой половины нужно было вести гораздо больше, чем "+9", - добавил тренер.

Соревнование в Финляндии стало третьим в подготовительном цикле сборной России перед Кубком мира, ранее россияне выиграли товарищеский турнир в Италии и заняли второе место на турнире в Москве. Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Перед Кубком мира сборная России проведет еще две товарищеские встречи - против сборных Аргентины 26 августа и Испании 28 августа в китайском Нинбо.