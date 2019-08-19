Многократная чемпионка мира по гребле Венсан-Лапуант временно отстранена за допинг

ТАСС, 19 августа. Канадка Лоренс Венсан-Лапуант, одержавшая 11 побед на чемпионатах мира по гребле на каноэ, временно отстранена от соревнований до окончания расследования после положительной допинг-пробы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF).

Допинг-проба спортсменки, взятая во внесоревновательный период в конце июля, дала положительный результат. Таким образом, Венсан-Лапуант не выступит на чемпионате мира, который пройдет с 21 по 25 августа в венгерском Сегеде.

"Мы очень разочарованы, что это произошло накануне главного старта сезона, - заявил генеральный секретарь ICF Саймон Тоулсон. - Права спортсменки должны быть соблюдены, мы не будем комментировать ситуацию до конца слушаний".

"Я в шоке и абсолютно опустошена из-за этой ситуации, потому что не делала ничего запрещенного, мне нечего скрывать, - приводит комментарий Венсан-Лапуант пресс-служба Федерации гребли на байдарках и каноэ Канады. - Я уверена в своей честности, и любая форма обмана вызывает у меня отвращение. Я верю в чистый спорт и следую этому принципу в течение всей моей карьеры".

27-летняя Венсан-Лапуант стала шестикратной чемпионкой мира на дистанции 200 м в каноэ-одиночке, четырехкратной победительницей на дистанции 500 м в двойке, а также выигрывала на дистанции 5000 м в одиночке. Она стала победительницей Панамериканских игр на 200 метров в одиночке и молодежного чемпионата мира (до 23 лет) на той же дистанции.