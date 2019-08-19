Футболист "Ростова" Зуев раскритиковал работу судьи в матче с "Уфой"

ТАСС, 19 августа. Полузащитник "Ростова" Александр Зуев раскритиковал работу главного арбитра матча шестого тура чемпионата России по футболу против "Уфы" Евгения Турбина. Комментарий Зуева приводит пресс-служба "Ростова".

Матч "Уфа" - "Ростов" прошел в воскресенье на стадионе "Нефтяник" в Уфе и завершился победой хозяев со счетом 2:0. На 47-й минуте встречи после столкновения в штрафной площади Зуев получил повреждение, после чего не смог продолжить матч и был заменен. По словам игрока, у него было сильное кровотечение, а днем позднее образовалась гематома вокруг глаза.

"Я боролся за верховой мяч с несколькими соперниками, когда мне прилетел в глаз локоть. Пошла кровь, через некоторое время мне пришлось попросить замену. Я удивился, когда он [Турбин] подошел и сказал: "Хватит валяться, не хочу много времени добавлять". Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что была борьба и он толком не видел эпизод", - сказал Зуев.

Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 11 очков. В следующем матче 25 августа ростовчане на своем поле примут казанский "Рубин".