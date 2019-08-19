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Футбол в России

Футболист "Ростова" Зуев раскритиковал работу судьи в матче с "Уфой"

По мнению игрока, арбитр должен был назначить пенальти за фол на нем

ТАСС, 19 августа. Полузащитник "Ростова" Александр Зуев раскритиковал работу главного арбитра матча шестого тура чемпионата России по футболу против "Уфы" Евгения Турбина. Комментарий Зуева приводит пресс-служба "Ростова".

Матч "Уфа" - "Ростов" прошел в воскресенье на стадионе "Нефтяник" в Уфе и завершился победой хозяев со счетом 2:0. На 47-й минуте встречи после столкновения в штрафной площади Зуев получил повреждение, после чего не смог продолжить матч и был заменен. По словам игрока, у него было сильное кровотечение, а днем позднее образовалась гематома вокруг глаза.

"Я боролся за верховой мяч с несколькими соперниками, когда мне прилетел в глаз локоть. Пошла кровь, через некоторое время мне пришлось попросить замену. Я удивился, когда он [Турбин] подошел и сказал: "Хватит валяться, не хочу много времени добавлять". Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что была борьба и он толком не видел эпизод", - сказал Зуев.

Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 11 очков. В следующем матче 25 августа ростовчане на своем поле примут казанский "Рубин".

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