Объявлен состав сборной России на турнир по дзюдо в рамках ВЭФ-2019

ТАСС, 19 августа. Тренерский штаб сборной России определился с составом на третий международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который пройдет в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Турнир состоится 5 сентября. В тренерский штаб сборной России вошли Владимир Гладченко, Ирина Родина, Флора Мхитарян и Георгий Дзугаев. Полностью состав из 32 участников выглядит следующим образом:

Женщины - Софья Афанасьева, Алина Лазарева, Карина Минникаева (до 40 кг), Дарья Захарова (44 кг), Марина Воробьева, Аина Моисеева (обе - до 48 кг), Лилия Нугаева, Мариам Амхадова (обе - до 52 кг), Любовь Тимофейчева, Алина Кугаева, Ксения Галицкая (все - до 57 кг), Яна Радченко (до 63 кг), Елизавета Постникова, Яна Елканова, Любовь Орлова (до 70 кг), Ольга Михеева (свыше 70 кг); мужчины - Сергей Мастрюков (до 50 кг), Ризван Магомадов, Григорий Швецов, Андрей Долгов, Тимур Арбузов (все - до 55 кг), Андарбек Арсунукаев, Левон Тумасянц (оба - до 60 кг), Абрек Нагучев, Адам Цечоев, Егор Кондратов, Сайхан Шабиханов (все - до 66 кг), Глеб Замковой (до 81 кг), Джавад Гусейнов, Шамиль Магомедов (оба - до 90 кг), Дамис Исмагилов, Ахмед Магомадов (свыше 90 кг).

Самыми титулованными в российской сборной станут победительница юниорского первенства мира Воробьева, чемпион Европы среди юношей, призер юношеского первенства мира и юношеских Олимпийских игр 2018 года Абрек Нагучев и чемпион Европы - 2019 среди юношей Цечоев. Для четверых россиян - Нагучева, Нугаевой, Амхадовой и Галицкой - предстоящий турнир имени Дзигоро Кано станет вторым в карьере, на татами "Фетисов-Арены" они выйдут в статусе его действующих победителей.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.