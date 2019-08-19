Дубль защитника Жиго принес "Спартаку" победу в матче чемпионата России с ЦСКА

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена".

В составе "Спартака" оба мяча забил защитник Самуэль Жиго (59-я и 79-я минуты), у ЦСКА гол на свой счет записал защитник Марио Фернандес (68).

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков после шести матчей. ЦСКА расположился на шестой строчке, набрав 10 очков. В седьмом туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", ЦСКА дома примет грозненский "Ахмат", обе встречи пройдут 25 августа.