Дубль защитника Жиго принес "Спартаку" победу в матче чемпионата России с ЦСКА

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена".
В составе "Спартака" оба мяча забил защитник Самуэль Жиго (59-я и 79-я минуты), у ЦСКА гол на свой счет записал защитник Марио Фернандес (68).
"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков после шести матчей. ЦСКА расположился на шестой строчке, набрав 10 очков. В седьмом туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", ЦСКА дома примет грозненский "Ахмат", обе встречи пройдут 25 августа.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|2
|Локомотив
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|3
|Краснодар
|6
|4
|1
|1
|10-4
|13
|4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|8-6
|11
|5
|Ростов
|6
|3
|2
|1
|10-9
|11
|6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|4-3
|10
|8
|Арсенал
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|9
|Урал
|6
|2
|1
|3
|9-13
|7
|10
|Уфа
|6
|2
|1
|3
|8-8
|7
|11
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|4-8
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|9-9
|6
|13
|Динамо
|6
|1
|2
|3
|4-6
|5
|14
|Тамбов
|6
|1
|1
|4
|6-9
|4
|15
|Сочи
|6
|0
|3
|3
|1-7
|3
|16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|6-11
|2