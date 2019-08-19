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Дерби "Спартак" - ЦСКА

Дубль защитника Жиго принес "Спартаку" победу в матче чемпионата России с ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 2:1
Самуэль Жиго Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Самуэль Жиго
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена".

В составе "Спартака" оба мяча забил защитник Самуэль Жиго (59-я и 79-я минуты), у ЦСКА гол на свой счет записал защитник Марио Фернандес (68).

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков после шести матчей. ЦСКА расположился на шестой строчке, набрав 10 очков. В седьмом туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", ЦСКА дома примет грозненский "Ахмат", обе встречи пройдут 25 августа.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит64209-214
2Локомотив641111-513
3Краснодар641110-413
4Спартак63218-611
5Ростов632110-911
6ЦСКА63125-510
7Рубин63124-310
8Арсенал63128-710
9Урал62139-137
10Уфа62138-87
11Ахмат62134-87
12Крылья Советов62049-96
13Динамо61234-65
14Тамбов61146-94
15Сочи60331-73
16Оренбург60246-112
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