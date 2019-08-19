Дворкович: класс футболиста "Спартака" Шюррле сказался на результате матча с ЦСКА

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Уровень мастерства полузащитника "Спартака" Андре Шюррле сказался на результате матча чемпионата России по футболу с ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал бывший председатель оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче шестого тура премьер-лиги. Шюррле, пришедший в команду этим летом, отметился голевой передачей.

"Спартак" заслуженно победил, хотя в первом тайме ЦСКА играл лучше. Но спартаковцы забили первыми, и это отразилось на игре. Конечно, сказался класс Шюррле: видно, что это чемпион мира. С ним у "Спартака" в этом сезоне есть шансы на хорошие результаты", - сказал Дворкович.

В составе сборной Германии Шюррле стал победителем чемпионата мира 2014 года и бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Немец перешел в российский клуб 31 июля на правах аренды из дортмундской "Боруссии", соглашение между клубами рассчитано на один год.

В седьмом туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 25 августа.