Шалимов: "Спартак" не показал командную игру, несмотря на победу в матче с ЦСКА

"Первый тайм получился очень скучным, мне казалось, что играют две не очень классные команды, мягко скажем, - сказал Шалимов. - В первой половине встречи внимательно играли футболисты обороны той и другой команды, поэтому голевых ситуаций не было. Конечно, были моменты у ЦСКА, но они были спонтанными, после рикошетов. "Спартак" выходил на первую половину встречи с боязнью проиграть, ЦСКА владел инициативой в первом тайме".

"Второй тайм был поживее, молодые футболисты ЦСКА поверили, что инициатива сохранится в их руках, и расслабились, поэтому "Спартак" завладел преимуществом. Свою роль сыграл тот факт, что у "Спартака" игроки более высококлассные, чем у ЦСКА, стоит отметить, что импульс придавали защитники красно-белых Самуэль Жиго (автор двух голов "Спартака" - прим. ТАСС) и Георгий Джикия", - добавил бывший игрок "Спартака".

Шалимов сделал выводы по игре команд после матча. "У обеих команд присутствовала сумбурность в атакующих действиях. У "Спартака" была лишь надежда на индивидуальное мастерство игроков атаки, командной игры сегодня не было, несмотря на победу, как ее не было и раньше. ЦСКА сыграл на своем уровне, на мой взгляд, армейцы создавали очень мало моментов сегодня", - резюмировал Шалимов.

Кононова никто не тронет

"Тревожно ли для "Спартака", что сегодня голы сделали защитники? Это дерби, тут совсем отдельная история. Вот если игроки атаки не будут забивать в дальнейшем в матчах с середняками РПЛ, тогда это будет тревожный звоночек для [главного тренера "Спартака"] Кононова. Но сегодняшняя игра не показатель", - заявил Шалимов.

Специалист отметил, что Кононов укрепит свои позиции в клубе после победы над ЦСКА. "В этом сезоне команда менялась, селекционно "Спартак" качественно сработал этим летом. Я думаю, что его никто не тронет, "Спартак" серьезно меняется. Я не вижу серьезных провалов по сравнению с другими командами премьерн-лиги", - заключил Шалимов.

После шести матчей "Спартак" расположился на четвертой строчке, набрав 11 очков, ЦСКА идет шестым, имея в активе 10 очков. В следующем туре 25 августа красно-белые проведут гостевую встречу против самарских "Крыльев Советов", в этот же день ЦСКА примет грозненский "Ахмат".