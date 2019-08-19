Хоккеист Ничушкин подписал контракт с клубом НХЛ "Колорадо"

Контракт с 24-летним нападающим рассчитан на один год. По информации телеканала TSN, Ничушкин заработает $850 тыс.

29 июня клуб НХЛ "Даллас" выставил Ничушкина на драфт отказов, а на следующий день выкупил контракт хоккеиста. Контракт россиянина с клубом действовал еще год, за который он должен был заработать $3,2 млн. Согласно условиям выкупа, он получит треть этой суммы в течение двух следующих сезонов.

Ничушкин был выбран "Далласом" на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером, он выступал за клуб с 2013 по 2016 год. Россиянин вернулся в "Даллас" в 2018 году, в прошедшем сезоне он провел 57 игр и не забросил ни одной шайбы, сделав 10 голевых передач. В плей-офф он сыграл один матч, не совершив результативных действий.

В составе сборной России Ничушкин стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира 2017 года.