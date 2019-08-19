Россиянки Морозова и Акчурина вышли во второй круг чемпионата мира по бадминтону

ТАСС, 19 августа. Российские спортсменки Ольга Морозова и Анастасия Акчурина победили турчанок Эрджетин Бенгису и Назлыджан Инджи в матче первого круга чемпионата мира по бадминтону. Турнир проходит в Базеле (Швейцария).

Морозова и Ачкурина оказались сильнее со счетом 21:17, 21:11. Во втором круге российский дуэт сыграет против индонезийской пары Грейсия Полии / Априяни Рахаю (5). Для будущих соперниц этот матч станет первым на турнире.

В мужской части соревнований Артем Серпионов и Владимир Никулов также вышли во второй круг, переиграв чехов Яромира Янацека и Томаша Свейды (21:18, 13:21, 21:18). Следующий матч россияне проведут с датчанами Кимом Аструпом и Андерсом Скаарупом Расмуссеном (8). Они тоже свое начнут выступление на турнире со второго круга.

Еще одна российская пара Виталий Дуркин / Николай Укк одержала победу над канадским дуэтом Джошуа Хёрлбёрт-Юй / Дункан Яо со счетом 19:21, 21:15, 21:15. Теперь они встретятся с дуэтом из Тайваня Ляо Минь Чунь / Су Чин Хэн (13), стартующих со второго круга.

Чемпионат мира завершится 25 августа. Первое мировое первенство по бадминтону состоялось в 1977 году в Мальме (Швеция). Отечественные бадминтонисты медали не выигрывали. Чаще других на чемпионатах мира побеждали представители Китая - 65 золотых медалей.