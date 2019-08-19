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Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Сирант уступил французу Рукселю в первом круге чемпионата мира по бадминтону

Матч завершился со счетом 18:21, 7:21

ТАСС, 19 августа. Российский спортсмен Сергей Сирант уступил французу Тома Рукселю в матче первого круга мирового первенства по бадминтону. Турнир проходит в Базеле (Швейцария).

Француз оказался сильнее со счетом 21:18, 21:7. Еще один россиянин Владимир Мальков также проиграл в поединке первого круга. Он уступил третьему сеяному китайцу Чэнь Луну со счетом 14:21, 17:21.

Чемпионат мира завершится 25 августа. Первое мировое первенство по бадминтону состоялось в 1977 году в Мальме (Швеция). Отечественные бадминтонисты медали не выигрывали. Чаще других на чемпионатах мира побеждали представители Китая - 65 золотых медалей.

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