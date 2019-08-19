Непомнящий отметил игру вратаря ЦСКА Акинфеева в проигранном матче со "Спартаком"

ЦСКА в понедельник на стадионе "Открытие-Арена" уступил "Спартаку" со счетом 1:2 в матче шестого тура чемпионата России. В составе проигравших гол забил Марио Фернандес, у победителей дублем отметился Самуэль Жиго.

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вратарь и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев здорово проявил себя в матче шестого тура чемпионата России против "Спартака", если бы не его действия, непонятно, что было бы с командой. Такое мнение ТАСС высказал российский тренер, бывший советник президента армейского клуба по спортивным вопросам Валерий Непомнящий.

"Не сказать, что у ЦСКА в первом тайме было много моментов, но команда лучше контролировала мяч - за счет этого создавалось преимущество, - сказал Непомнящий. - Во втором тайме "Спартак" прибавил в скорости, и армейцы не всегда успевали расставиться, потеряли контроль. Эпизоды, в которых были забиты голы, были блестящими и трудно упрекнуть защитников, так иногда бывает. Но мне непонятно, почему игроки ЦСКА не смогли владеть мячом после перерыва".

По мнению специалиста, главным героем дерби стал Жиго, в составе проигравших он отметил Акинфеева. "Зачем выделять кого-то еще, если Жиго забил два мяча, дважды оказавшись в нужном месте - он герой, - отметил Непомнящий. - Что касается сейвов Акинфеева при счете 0:1, если бы не он, не знаю, что было бы с ЦСКА; он априори молодец, но стоит говорить об игроках в составе победителей".

В середине второго тайма из-за сильного задымления, вызванного использованием болельщиками пиротехники, главный арбитр встречи Сергей Карасев на несколько минут остановил игру. Как рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, арбитр мотивировал это тем, что судьям, работавшим с системой видеоассистента рефери (VAR), не было видно поля.

"Мы сетуем на пиротехнику, но это тоже часть футбола - болельщики хотят быть частью этого действа, получается так, - сказал Непомнящий. - Можно было сказать, что преимущество в этот момент возвращалось к армейцам, но игра остановилась. Мне кажется, это надуманно. Я негативно к этому отношусь, но без этого никуда".

"Спартаку" в таком составе "Брага" по зубам

По мнению Непомнящего, обе команды показали в понедельник игру достаточно хорошего уровня. "Дерби бывали и интереснее, но я получил удовольствие - качество игры было довольно высоким, команды играют на других скоростях. Они и в еврокубках будут выглядеть достойно. "Спартаку" в этом составе соперник (португальская "Брага" - прим. ТАСС) по зубам", - сказал он.

"А армейцам не хватает игроков, и это проблема. Нет Арнора Сигурдссона, Алана Дзагоева, Георгия Щенникова. У ЦСКА очень скудная скамейка", - отметил специалист.

"Спартак" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с португальской "Брагой". Первый матч красно-белые проведут на выезде 22 августа, ответная встреча состоится 29 августа в Москве. В случае победы по сумме двух игр команда выйдет в групповой этап турнира, с которого свое выступление во втором по значимости еврокубке начнет ЦСКА. Соперники по этой стадии турнира определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет в Монако 30 августа.