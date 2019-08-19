СМИ: футболист "Зенита" Маммана отказался от предложения "Сассуоло" ради "Фиорентины"

ТАСС, 20 августа. Аргентинский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Эмануэль Маммана отказался от предложения итальянского "Сассуоло" ради возможного перехода в "Фиорентину". Об этом сообщает портал Tutto Mercato.

По информации источника, Маммана вошел в сферу интересов "Фиорентины" еще во время выступления за аргентинский "Ривер Плейт". Отмечается, что 23-летний футболист намеренно затягивал переговоры с "Сассуоло", потому что знал об интересе со стороны "Фиорентины". Руководство клуба из Флоренции может сделать официальное предложение "Зениту", если команду покинет итальянский защитник Федерико Чеккерини.

Ранее телеканал TyC Sports сообщал, что "Сассуоло" согласовал с "Зенитом" трансфер Мамманы за €11 млн, однако главный тренер петербургского клуба Сергей Семак попросил руководство команды сохранить аргентинца в составе.

Маммана перешел в "Зенит" в 2017 году из французского "Лиона". За санкт-петербургскую команду он провел 38 встреч во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. В нынешнем сезоне футболист провел один матч, проведя на поле 18 минут. В составе "Зенита" он становился чемпионом России и финалистом Суперкубка России. Защитник является воспитанником "Ривер Плейта", в составе которого он стал чемпионом Аргентины, обладателем Южноамериканского кубка и Кубка Либертадорес.