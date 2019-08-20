Непомнящий сыграл вничью с Мамедьяровым в третьем туре шахматного супертурнира в США

ТАСС, 20 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в партии третьего тура Кубка Синкфилда (призовой фонд - $325 тыс.). Турнир проходит в Сент-Луисе (США).

Ничейные результаты были зафиксированы во партиях тура. Между собой также играли Левон Аронян (Армения) и Вишванатан Ананд (Индия), Магнус Карлсен (Норвегия) и Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), Уэсли Со (США) и Аниш Гири (Нидерланды), а также Сергей Карякин (Россия) и Хикару Накамура (США). В рамках четвертого тура, который пройдет во вторник, Непомнящий черными фигурами сыграет с Карякиным.

После трех туров в турнирной таблице лидирует Ананд, набравший два очка. Далее идут Аронян, Каруана, Карлсен, Дин Лижэнь, Мамедьяров, Со, Гири, Вашье-Лаграв и Карякин, имеющие в активе по 1,5 очка. Непомнящий занимает последнее место, набрав одно очко.

Турнир проходит в один круг, выходной - 22 августа. Контроль времени - классический. Шахматисты имеют по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тысяч.

Соревнования завершатся 29 августа.