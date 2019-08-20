Торжественная церемония открытия Африканских игр прошла в Марокко

РАБАТ, 20 августа. /ТАСС/. Африканские игры торжественно открылись в понедельник вечером церемонией в спортивном комплексе имени принца Мулая Абдаллы в Рабате (Марокко). Соревнования станут 12-ми в истории континента.

Красочное шоу с применением современных цифровых технологий, участием популярных певцов и танцевальных коллективов увидели тысячи зрителей, собравшихся на трибунах. В ложе почетных гостей присутствовал брат короля, принц Мулай Рашид, председатель комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат и другие высокопоставленные лица.

В ходе церемонии был исполнен гимн АС, Олимпийский гимн и национальный гимн Марокко. Об открытии Африканских игр - 2019, которые продлятся до 31 августа, объявил принц Мулай Рашид.

Впервые в Марокко

В соревнованиях, которые пройдут под патронатом короля Мухаммеда VI, примут участие около 6400 спортсменов из более чем 50 стран мира. Они разыграют медали в 29 дисциплинах, среди которых значатся легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля на каноэ, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 видах спорта будут разыграны лицензии на летние Олимпийские игры в Токио.

Соревнования пройдут в шести городах - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. Отдельный интерес экспертов и болельщиков вызывает Всеафриканский шахматный чемпионат. Он состоится в рамках Игр в Касабланке в период с 23 по 28 августа под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE).

Впервые Африканские игры прошли в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования ранее не проводились. Для оказания помощи гостям Игр оргкомитет привлек более двух тысяч волонтеров.

Ради укрепления связей в Африке

Как было отмечено в официальном сообщении организаторов мероприятия, распространенном в преддверии открытия, Игры 2019 года призваны побудить спортивную молодежь развиваться и достигать нового уровня. Также поставлена цель объединения с африканскими странам для работы над общей спортивной программой. Соревнования помогут развить дух честной игры, взаимоуважения и олимпийского движения среди молодых атлетов Африки.

Африканские игры в Марокко, как полагают эксперты, станут ярким событием. Во время них каждая из стран континента сумеет показать свой спортивный характер и особенности национальной культуры.

Чтобы марокканцы и гости королевства могли комфортно наблюдать за ходом Игр, в Рабате и других городах обустроены просторные фан-зоны. Кроме того, открыты сувенирные лавки, где представлена разнообразная символика и атрибутика, выпущенная специально к соревнованиям.