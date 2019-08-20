СМИ: ЦСКА хочет приобрести футболиста "Севильи" Гомеса

ТАСС, 20 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА намерен приобрести защитника испанской "Севильи" Серхи Гомеса. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание El Desmarque.

По информации источника, руководство армейского клуба сейчас ведет переговоры с испанской командой. Отмечается, что сначала ЦСКА хочет арендовать Гомеса. Однако соглашение будет содержать пункт о праве выкупа защитника.

Ранее Гомес получал предложения от итальянской "Аталанты", а также испанских "Валенсии" и "Вальядолида", но отклонил их. Сообщается также, что у 27-летнего защитника есть варианты перехода от нескольких клубов, помимо ЦСКА. Предложение московской команды рассматривается.

Гомес перешел в "Севилью" из "Сельты" летом 2018 года. В прошлом сезоне защитник провел 48 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.