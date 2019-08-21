Четыре выхода в плей-офф НБА и концерт Jay-Z. Как Прохоров за десять лет изменил "Бруклин"

Михаил Прохоров приобрел 80% акций клуба в 2009 году, заплатив $223 млн и выплатив $160 млн его долгов, став первым иностранным владельцем команды НБА, которая тогда носила название "Нью-Джерси Нетс". После одобрения сделки лигой команда переехала на новую арену в нью-йоркском районе Бруклин, в результате чего клуб сменил название и эмблему. "С точки зрения бизнеса клуб и стадион, который, может быть, будет построен, а может быть, и нет, находились в настолько бедственном положении, насколько это вообще возможно для проблемного актива. И все было связано с большими рисками", — признается Прохоров, вспоминая о первых днях проекта "Бруклин Нетс".

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Уверенности в том, что все завершится успехом, не было абсолютно. Безысходность — так можно охарактеризовать ситуацию, в которой пребывал клуб в сентябре 2009 года до прихода российского бизнесмена. Неудачники и "Нетс" были словами-синонимами. Боб Уиндрем, журналист и создатель главного сайта о нью-йоркском баскетбольном клубе, вспоминает: "Это была помойка. Четверть сотрудников были уволены, а остальные не работали по пятницам, для экономии средств. Помощники тренеров вынуждены были объединить свои зарплаты, чтобы им сохранили работу… У клуба же было лишь три скаута, а матчи проводились на IZOD Center. Чтоб ты понимал — это худшая арена во всей Северной Америке, согласно опросам руководителей спортивных компаний". На просьбу корреспондента ТАСС вспомнить самый сложный или приятный момент за эти десять лет Прохоров ответил историей о стройке домашней арены клуба Barclays Center: "Небольшая, но тем не менее громкая группа бруклинцев была категорически против демонтажа старых железнодорожных путей и сноса зданий под место для стадиона, но цена сделки была действительно привлекательна. Я помню, как смотрел на стройплощадку — просто большую дыру в земле — и думал: "Надеюсь, что все получится".

Описание Арена Barclays Center © AP Photo/Kathy Willens

Прохоров пришел в "Нетс" со своей командой: Дмитрием Разумовым и Сергеем Кущенко, вошедшими в совет директоров клуба. "Идея приобрести клуб НБА появилась у Михаила Дмитриевича в 2007 году, а в 2008 году, на Олимпиаде в Пекине, мы уже провели конкретные переговоры с комиссионером НБА Дэвидом Стерном, — рассказывает Кущенко. — На тот момент было несколько вариантов. "Нью-Йорк Никс", которые просили сумасшедшие деньги, "Финикс" и собственно "Нью-Джерси Нетс". Было решено остановиться на "Нетс" — это другой рынок, существовала перспектива постройки арены и цельной бизнес-структуры". Долги клуба на тот момент едва не превышали суммарную стоимость всей франшизы, а переезд из Нью-Джерси в Бруклин, казалось, никогда не состоится из-за многочисленных судебных тяжб. Прохоров, закрывший только что сделку по продаже "Норильского никеля", действовал щедро и решительно. Он заплатил бывшим владельцам "Нетс" $223 млн, выплатил 160-миллионный долг клуба и добавил $60 млн на издержки под названием "баскетбольные операции". Одолжить $76 млн бывшим владельцам, чтобы они могли закончить строительство новой арены? Пожалуйста. Найти $4 млн, чтобы уехать из гиблого IZOD Center на более современную арену в Ньюарке на время строительства стадиона в Бруклине? Нет проблем.

Описание Михаил Прохоров на открытии арены Barclays Center, 2012 год © AP Photo/Bebeto Matthews

В мае 2010 года Прохоров вступил во владение "Нетс", получив 80% команды, 45% будущей арены и возможность выкупа 20% жилого и офисного помещения вокруг стадиона. Ворвавшись в систему НБА, российский бизнесмен продолжал действовать ярко. "Когда мы входили в проект, мы даже близко не понимали, что такое отрасль НБА. Даже после побед с ЦСКА в Евролиге в 2006 и 2008 годах. Это другой мир — космос с точки зрения технологий, коммуникаций и всего остального, — признается Кущенко. — На старте были ошибки, мы порой бежали впереди паровоза, спешили с некоторыми действиями. Но, как говорят в России, на ошибках учатся — так мы и учились".

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Прохоров надеялся добиться успеха в НБА незамедлительно. Тогда он заявлял о готовности жениться, если "Бруклин" не станет чемпионом. За следующие четыре года "Нетс" лишь раз дошли до второго круга плей-офф, хотя были потрачены огромные деньги на звездных игроков — Пола Пирса, Кевина Гарнетта и Андрея Кириленко — и более $120 млн в качестве налога на роскошь в лиге. "План провалился. Звезды оказались слишком старыми и не в форме, чтобы добиться нужного результата. Выбор тренера и генерального менеджера считался катастрофой. Внутренние склоки разлагали команду, и она получила репутацию плохо управляемой, — отмечает Уиндрем. — Прохорова встретили в НБА не только как первого русского владельца, а как первого европейца и первого международного владельца клуба. Теперь лига не была уверена, что русские принесли добро". Российский предприниматель усвоил урок и взялся за работу заново, теперь уже терпеливо. На должность генерального директора был приглашен малоизвестный на тот момент Шон Маркс, новым главным тренером стал Кенни Аткинсон. Маркс же сумел убедить российского владельца поставить в приоритет создание клубной культуры. В следующие три года "Бруклин" развивался постепенно, год от года улучшая результаты. В 2018 году на клуб как интересный и перспективный актив обратил внимание Джо Цай, который заплатил $1,12 млрд за 49% акций. В минувшем сезоне "Нетс" вернулись в плей-офф, пусть и не пройдя дальше первого круга, но в межсезонье в команду пришли суперзвезды Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг, и в прогнозах на предстоящий сезон "Бруклин" входит в число фаворитов. Окончательно сделка по продаже клуба будет закрыта в конце сентября.

Описание Выступление Jay-Z на открытии арены Barclays Center, 2012 год © Photo by Evan Agostini/Invision/AP