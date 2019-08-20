Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Сульшер подтвердил интерес нескольких клубов к Санчесу

ТАСС, 20 августа. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что существует вероятность ухода из команды чилийского полузащитника Алексиса Санчеса. Слова специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали о том, что Санчес может перейти в итальянский "Интер", который в начале августа подписал контракт с другим игроком, выступавшим за "Манчестер Юнайтед", бельгийским нападающим Ромелу Лукаку.

"Трансферное окно [в Европе] будет открыто еще пару недель, есть вероятность [ухода Санчеса], - сказал Сульшер. - Несколько клубов интересуются Алексисом, посмотрим, что случится".

Санчес перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Арсенала" в 2018 году. В составе "Манчестер Юнайтед" он провел 45 матчей, в которых забил пять голов и сделал девять результативных передач. Будучи игроком "Арсенала" он дважды завоевывал Кубок и трижды - Суперкубок Англии, также он дважды выигрывал чемпионат Чили в составе "Коло-Коло", становился чемпионом Аргентины в составе "Ривер Плейта", чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира в составе "Барселоны", двукратным победителем Кубка Америки в составе сборной Чили.