Комитет РФС не удовлетворил апелляцию "Торпедо" на штраф Игнашевича

ТАСС, 20 августа. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе решение оштрафовать старшего тренера московского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Торпедо" Сергея Игнашевича и сам клуб за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 7 августа 40-летний Игнашевич был оштрафован на 100 тыс. рублей, "Торпедо" оштрафовано на 500 тыс. рублей по итогам матча шестого тура первенства Олимп-ФНЛ против "Армавира" (2:1). "Торпедо" подало апелляцию на решение о штрафах.

В случае повторения санкции Игнашевич может получить дисквалификацию на срок до трех матчей. Согласно регламенту РФС, главный тренер команд Российской премьер-лиги и ФНЛ должен иметь действующую лицензию категории Pro Союза европейских футбольных ассоциаций или проходить обучение по данной категории. Игнашевич является специалистом категории A.

"Торпедо", главным тренером которого является Николай Савичев, после девяти туров чемпионата Олимп-ФНЛ возглавляет турнирную таблицу, набрав 22 очка. В десятом туре московский клуб дома встретится с красноярским "Енисеем", матч пройдет 25 августа. В среду "Торпедо" сыграет со столичным "Велесом" на поле соперника в матче 1/32 финала Олимп - Кубка России.