Бывший баскетболист клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Моррис перешел в "Енисей"

ТАСС, 20 августа. Американский разыгрывающий Дариус Моррис, выступавший за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс", перешел в команду Единой лиги ВТБ "Енисей". Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба.

"Американский разыгрывающий Дариус Моррис проведет сезон-2019/20 в составе "Енисея", - говорится в заявлении пресс-службы.

Морису 28 лет, в 2011 году он был выбран под 41-м номером на драфте НБА командой "Лос-Анджелес Лейкерс". Также в НБА он выступал за "Филадельфию", "Лос-Анджелес Клипперс", "Мемфис" и "Бруклин". Всего в НБА он провел за четыре сезона с 2012 по 2015 год 132 матча в регулярных чемпионатах, в среднем набирая 3,3 очка и делая 1,4 результативные передачи. В прошлом сезоне Моррис был разыгрывающим фарм-клуба "Голден Стэйт" в Лиге развития - "Санта-Круз", он провел 34 встречи, в среднем за матч набирал 15 очков и делал 6,4 результативные передачи.

В прошедшем сезоне "Енисей" занял девятое место в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ и не сумел пробиться в плей-офф. Сезон-2019/20 откроется матчем между подмосковными "Химками" и польским клубом "Зелена Гура" 25 сентября. 28 сентября "Енисей" дома примет ЦСКА.