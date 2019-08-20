Россияне Давлетова и Алимов вышли во второй круг чемпионата мира по бадминтону

ТАСС, 20 августа. Российские спортсмены Алина Давлетова и Родион Алимов обыграли сингапурскую пару Тань Вэй Хань / Дэнни Бава Криснанта в матче первого круга чемпионата мира по бадминтону. Турнир проходит в швейцарском Базеле.

Россияне оказались сильнее со счетом 21:16, 21:13. Во втором круге они встретятся с тайским дуэтом Сапсирее Таэраттаначай / Дечапол Пуаваранукрох (четвертый посев на турнире), который начинает чемпионат со второго круга.

Еще одна российская пара Евгения Димова / Евгений Дремин уступила в матче первого круга австралийскому дуэту Гроня Сомервилль / Саймон Вин Хан Лэун со счетом 12:21, 21:8, 12:21.

Чемпионат мира завершится 25 августа. Первое мировое первенство по бадминтону состоялось в 1977 году в Мальме (Швеция). Отечественные бадминтонисты медали не выигрывали. Чаще других на чемпионатах мира побеждали представители Китая - 65 золотых медалей.