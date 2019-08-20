Динияр Билялетдинов: футболисты "Спартака" не готовы играть весь матч в одном ритме

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что футболисты столичного клуба пока не готовы играть весь матч в едином ритме. Таким мнением Билялетдинов поделился с ТАСС после победы красно-белых над ЦСКА.

Матч состоялся на "Открытие-Арене" в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака". В составе победителей дублем отметился защитник Самуэль Жиго, у проигравших автором гола стал Марио Фернандес. В середине второго тайма из-за сильного задымления, вызванного использованием болельщиками пиротехники, главный арбитр встречи Сергей Карасев на несколько минут остановил игру.

"Игра смотрелась, болельщики прекрасно поддерживали свои команды, даже с перебором, - сказал Билялетдинов. - Во втором тайме ЦСКА растерял преимущество, а "Спартак" прекрасно отыграл первые 20 минут второй половины встречи, игроки стали очень высоко играть, прессинговать, ловить ЦСКА на контратаках. Этот отрезок стал ключевым фактором в победе красно-белых. Пауза из-за дыма повлияла на игроков, в первую очередь, ЦСКА, потому что такая долгая остановка в матче не лучшим образом сказывается на состоянии футболистов, ЦСКА тут не повезло больше".

"У "Спартака" могу выделить, конечно, Жиго, можно сказать, что он вчера стал автором трех голов. У ЦСКА выделю Ивана Облякова", - добавил бывший полузащитник "Спартака".

Билялетдинов подчеркнул, что красно-белые по-прежнему не выстроили командной игры. "Футболисты пока не могут играть все 90 минут в одном ритме, вчерашняя "волнообразная" игра "Спартака" это показала. Пока непонятно, что из себя представляют Джордан Ларссон, Гус Тил. Хорошо, что они выиграли дерби, это поможет им быстрее адаптироваться", - заключил Билялетдинов.

После шести матчей "Спартак" расположился на четвертой строчке, набрав 11 очков, ЦСКА идет шестым, имея в активе 10 очков. В следующем туре 25 августа красно-белые проведут гостевую встречу против самарских "Крыльев Советов", в этот же день ЦСКА примет грозненский "Ахмат".