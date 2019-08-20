БК "Химки" проведет первый матч сезона Единой лиги ВТБ и ряд игр Евролиги на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Химки" проведет матч открытия сезона Единой лиги ВТБ на "ВТБ-Арене" и будет проводить там некоторые матчи Евролиги. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор клуба Павел Астахов.

В прошлом сезоне команда играла матчи Евролиги на арене в Мытищах.

"На "ВТБ-Арене" мы сыграем матч открытия Единой лиги ВТБ против "Зелены Гуры", - сказал Астахов. - Основной в Евролиге заявлена арена в Мытищах, но когда на "ВТБ-Арене" будут появляться "окна", мы будем проводить матчи там".

Сезон Единой лиги ВТБ начнется 25 сентября. Регулярный сезон Евролиги - 3 октября.

В предстоящем сезоне "Химки" станут одним из трех российских клубов в Евролиге. Также в главном клубном баскетбольном турнире Европы сыграют московский ЦСКА и петербургский "Зенит".