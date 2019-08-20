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Летние олимпийские виды спорта

Спортсменка умерла во время тренировки в Тамбовской области

Следователи устанавливают обстоятельства и причину смерти 25-летней девушки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Спортсменка Маргарита Плавунова умерла во время пробежки в Тамбовской области, проводится доследственная проверка. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления СК по региону.

"19 августа 2019 года в обеденное время в одном из сел Моршанского района местные жители на улице обнаружили тело 25-летней девушки. Прибывшие медицинские работники констатировали ее смерть. По данному факту органами следственного управления СК России по Тамбовской области начата проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка занималась легкой атлетикой. Следователи устанавливают обстоятельства и точную причину смерти. Следов криминального характера на теле спортсменки не обнаружено.

Тамбовская региональная федерация легкой атлетики на своей странице "Вконтакте" выразила соболезнования родным и близким спортсменки. Проводится сбор средств на ее похороны.

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Летние олимпийские виды спорта
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