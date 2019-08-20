На матче "Олимпиакос" - "Краснодар" в Греции ожидается аншлаг

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Греческий "Олимпиакос" ожидает полные трибуны на первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против российского клуба "Краснодар". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе греческой команды.

Игра пройдет в среду в Греции на стадионе "Караискакис" в городе Пирей, который вмещает 32 тыс. зрителей.

"В кассах осталось меньше двух тысяч билетов", - заявили в пресс-службе.

Ответный матч состоится в "Краснодаре" 27 августа. Победитель данной пары выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравший выступит на групповом этапе Лиги Европы.