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Лига Европы

Испанская бригада арбитров назначена на матч Лиги Европы "Брага" - "Спартак"

Встреча пройдет 22 августа в Португалии

ТАСС, 20 августа. Бригада арбитров из Испании получила назначение на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между португальской "Брагой" и российским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Главным арбитром матча будет Хавьер Эстрада Фернандес. Его помощниками назначены Иньиго Прието Лопес де Сераин и Хосе Наранхо. Резервный рефери - Пабло Гонсалес Фуэртес.

Матч пройдет 22 августа в Португалии, начало - 21:45 мск. Ответная встреча состоится 29 августа в Москве. Победитель противостояния попадет в основной раунд Лиги Европы.

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