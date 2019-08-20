Объявлен состав женской сборной России на чемпионат Европы по волейболу

ТАСС, 20 августа. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила состав сборной России на женский чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Состав выглядит следующим образом: связующие Татьяна Романова и Евгения Старцева, нападающие (диагональные и доигровщики) Наталья Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Маргарита Курило, Ксения Парубец и Анна Лазарева, блокирующие Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ангелина Лазаренко и Ирина Фетисова, либеро Алла Галкина и Дарья Пилипенко.

В турнире примут участие 24 команды, разделенные на четыре группы. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Россиянки выступят в группе D вместе со сборными Словакии, Германии, Белоруссии, Испании и Швейцарии. Матчи группы D пройдут в Братиславе.

Чемпионат Европы пройдет в четырех странах - Турции, Польше, Венгрии и Словакии с 23 августа по 8 сентября. Чемпионат Европы проходит раз в два года, на предыдущем турнире в 2017 году россиянки уступили турчанкам (0-3) в четвертьфинале. Всего на чемпионатах Европы женская сборная России шесть раз одерживала победу, еще трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербки.