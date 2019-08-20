{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Объявлен состав женской сборной России на чемпионат Европы по волейболу

Турнир пройдет с 23 августа по 8 сентября

ТАСС, 20 августа. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила состав сборной России на женский чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Состав выглядит следующим образом: связующие Татьяна Романова и Евгения Старцева, нападающие (диагональные и доигровщики) Наталья Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Маргарита Курило, Ксения Парубец и Анна Лазарева, блокирующие Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ангелина Лазаренко и Ирина Фетисова, либеро Алла Галкина и Дарья Пилипенко.

В турнире примут участие 24 команды, разделенные на четыре группы. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Россиянки выступят в группе D вместе со сборными Словакии, Германии, Белоруссии, Испании и Швейцарии. Матчи группы D пройдут в Братиславе.

Чемпионат Европы пройдет в четырех странах - Турции, Польше, Венгрии и Словакии с 23 августа по 8 сентября. Чемпионат Европы проходит раз в два года, на предыдущем турнире в 2017 году россиянки уступили турчанкам (0-3) в четвертьфинале. Всего на чемпионатах Европы женская сборная России шесть раз одерживала победу, еще трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербки.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Власти Алтайского края помогут сохранить манеж, где тренируется легкоатлет Шубенков
Правительство края готово выделить для этих целей землю и финансирование
Читать полностью