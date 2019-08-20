Предварительной причиной смерти легкоатлетки Плавуновой является остановка сердца

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Предварительной причиной смерти легкоатлетки Маргариты Плавуновой является остановка сердца, похороны 25-летней спортсменки состоятся 21 августа в Котовске Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщили в Тамбовской региональной федерации легкой атлетики.

Плавунова скончалась 19 августа во время пробежки. Следовенное управление СК России по Тамбовской области устанавливают обстоятельства и точную причину смерти девушки. Следов криминального характера на ее теле обнаружено не было.

"Достоверной информации пока нет, есть только свидетельства людей, которые обнаружили ее на обочине дороги. По предварительным данным, во время пробежки стало плохо с сердцем", - сообщили в региональной федерации.

"Похороны Плавуновой состоятся завтра в Котовске, который расположен недалеко от Тамбова", - отметили в организации.

Плавунова являлась кандидатом в мастера спорта, многократным победителем и призером соревнований Центрального федерального округа, входила в число ведущих легкоатлетов Тамбовской области.