Власти Алтайского края помогут сохранить манеж, где тренируется легкоатлет Шубенков

Руководство АлтГТУ, в чьей собственности находится манеж, приняло решение о его перепрофилировании в игровой. Как ранее сообщал ТАСС тренер Сергей Клевцов, закрытие манежа для легкоатлетов может негативно отразиться на подготовке к Олимпийским играм 2020 года в Токио его подопечного - Шубенкова. Также, по словам тренера, будет нанесен удар по развитию местной легкой атлетики, которая в настоящее время является визитной карточкой алтайского спорта. Клевцов рассказал, что он и Шубенков намериваются обратиться к губернатору края, чтобы постараться решить эту проблему.

БАРНАУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Условия для тренировок чемпиона мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, проживающего в Барнауле, сохранятся в единственном в Алтайском крае легкоатлетическом манеже Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ), где ранее планировали реконструкцию объекта. Об этом во вторник со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Дениса Губина сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

"Судьбу манежа должно решать руководство АлтГТУ, но посоветовавшись с правительством края. По поручению губернатора Виктора Томенко я занимаюсь этим вопросом с 6 августа. Мы встречались с ректором АлтГТУ Андреем Марковым и договорились о том, что после ремонта манежа в нем должны сохраниться условия для занятий легкой атлетикой не только для вузовской секции, но и легкоатлетов края. В свою очередь, федерации легкой атлетики края нужно организовать работу с Всероссийской федерацией легкой атлетики [ВФЛА] и минспорта РФ и края по принятию решения о строительстве в регионе отдельного спортивного комплекса для подготовки легкоатлетов", - цитирует Губина пресс-служба.

Зампредседателя правительства региона также отметил, что правительство края готово выделить для этих целей землю и частичное финансирование, но для этого нужна стратегия развития легкой атлетики. "К сожалению, в данный момент краевая федерация легкой атлетики находится "в спящем режиме", только редкие энтузиасты, такие, как Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов, проявляют озабоченность этой проблемой", - отметил Губин.

Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил ТАСС, что ВФЛА приложит усилия для того, чтобы единственный в крае барнаульский манеж после реконструкции оставался легкоатлетическим. Он пояснил, что федерация намерена включиться в процесс и приложить усилия для того, чтобы сохранить объект. Манеж Алтайского государственного технического университета открылся в 1973 году, сейчас он является единственным в регионе спортивным сооружением с 200-метровой беговой дорожкой, где можно проводить под крышей соревнования по легкой атлетике. В том же манеже не один год проводился детский турнир на призы Сергея Шубенкова.