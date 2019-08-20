Захаров назначен главным тренером сборной Белоруссии по хоккею

ТАСС, 20 августа. Наставник клуба "Юность-Минск" Михаил Захаров назначен главным тренером мужской сборной Белоруссии по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ).

Решение о назначении 57-летнего белорусского специалиста было принято на заседании исполкома ФХБ по рекомендации тренерского совета. Предыдущим тренером сборной был Андрей Сидоренко.

Захаров работал ассистентом сборной Белоруссии с сезона-1997/98 до чемпионата мира 2003 года, также он возглавлял юниорскую сборную страны с 2000 по 2003 год (до 18 лет). В 2002 году она добилась высшего достижения - заняла пятое место на юношеском чемпионата мира (оно было повторено в 2019 году). Также он возглавлял сборную Белоруссии (2003-2005, 2009-2010). На чемпионате мира 2018 года Захаров работал ассистентом главного тренера сборной Белоруссии.

Под руководством Захарова "Юность-Минск" стала восьмикратным чемпионом Белоруссии, шесть раз выигрывала Кубок страны и три раза побеждала в Континентальном кубке Международной федерации хоккея.