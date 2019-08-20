СМИ: "Ювентус" хочет обменять Дибалу на футболиста ПСЖ Неймара с доплатой

По информации источника, сумма доплаты за Неймара может составить €100 млн. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны испанских клубов "Реал" и "Барселона".

ТАСС, 20 августа. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в обмене аргентинского нападающего клуба Пауло Дибалы на бразильского форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара с доплатой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание As.

Бразилец перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт 27-летнего нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. "Ювентус" приобрел Дибалу летом 2015 года у "Палермо" за €40 млн. Контракт 25-летнего аргентинца также действует до лета 2022 года.

В составе ПСЖ Неймар провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции. С "Барселоной" он дважды стал чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок Испании, по одному разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании, а также клубный чемпионат мира. За национальную команду футболист провел 97 матчей и забил 60 мячей. Неймар стал победителем (2016) и серебряным призером Олимпийских игр (2012), а также выигрывал Кубок конфедераций (2013).

Дибала в составе "Ювентуса" четыре раза побеждал в чемпионате Италии, трижды становился обладателем Кубка и дважды - Суперкубка Италии. В минувшем сезоне форвард провел за итальянский клуб 42 матча, забив 10 голов и отдав пять голевых передач. В составе сборной Аргентины Дибала сыграл 24 встречи, в которых отличился два раза и сделал четыре голевые передачи. Вместе с командой он стал бронзовым призером Кубка Америки 2019 года.