Ультрамарафон вдоль южных стен Скалистого хребта объединит три региона СКФО

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Межрегиональный горный ульрамарафон, который пройдет в горах Кавказа с 23 по 28 августа, объединит Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Ингушетию. Об этом журналистам во вторник сообщила руководитель направления работы со СМИ и общественностью министерства курортов и туризма КБР Ольга Погребняк.

"Многодневная и круглосуточная беговая гонка вдоль южных стен Скалистого хребта Behind the Wave - Caucasus UltraTrail в горах Кавказа пройдет через Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Ингушетию. Название родилось из внешней схожести Скалистого хребта с морской волной, словно набегающей на Главный Кавказский Хребет. Старт гонки будет дан 23 августа в 8:00 часов на живописном озере Гижгит в Кабардино-Балкарии", - рассказала она.

Официальный центр соревнований расположится в Нальчике - на стадионе "Спартак". Регистрация участников будет проходить в течение дня на центральной аллее городского парка, поблизости от Чайного домика. По данным организаторов, на сегодняшний день заявилось к участию 60 спортсменов. Участникам предлагается пять маршрутов, различающихся по длительности (от 25 до 300 км) и условиям проходимости. "Былым Трейл" (25 км), "Эль-Тюбю" (38 км), "Безенги" (57 км), 100 miles of Caucasus. Самая протяженная - Super Ultra 300, ее длина превышает 300 км.

Как рассказал ТАСС директор ультрамарафона Андрей Донсков, дистанция будет разной протяженности, поскольку в гонке будут принимать участие как профессиональные спортсмены, так и любители. "Не все готовы к 300 км, разные дистанции для людей разных уровней подготовки. Тут и для профессионалов [маршруты], и для любителей, то есть любой желающий может поучаствовать в ней", - сказал собеседник агентства.

Самая короткая дистанция "Былым Трейл" с набором высоты 1500 метров проходит по Баксанскому ущелью. Квалификационное время - 7 часов. "Участников маршрута "Эль-Тюбю" ждут захватывающие пейзажи скалистых вершин горы Лха, горного перевала Актопрак и долины реки Чегем с отвесными стенами. В Безенгийском ущелье финиширует группа бегунов, решивших преодолеть 50-километровый рубеж", - рассказала Погребняк.

Возможность сравнить природу Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии будет у спортсменов на дистанции Super Ultra 300, передвижение по ней займет более 100 часов. Завершится мероприятие 28 августа в Ингушетии. Награждение победителей на коротких дистанциях будет проходить непосредственно в финишном городке, где также состоятся спортивно-музыкальные праздники.