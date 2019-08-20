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Футбол в России

"Ахмат" обратился в КДК с просьбой отменить карточку Уциева в игре с "Зенитом"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал комментировать данную просьбу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку, показанную защитнику команды Ризвану Уциеву в матче шестого тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом". Об этом журналистам заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Матч прошел в субботу в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счетом 0:0. На седьмой минуте встречи игрок хозяев Александр Ерохин выбегал один на один с вратарем "Ахмата" Виталием Гудиевым и упал перед штрафной площадью, позади него бежал Уциев, арбитр встречи Алексей Матюнин показал защитнику прямую красную карточку. При этом судья не дал продолжить игру и не засчитал гол игрока "Зенита" Сердара Азмуна. Егоров позднее заявил, что решение Матюнина верно.

"Ахмат" обратился в КДК с просьбой отменить эту карточку. Я пока сейчас не буду это комментировать", - сказал Егоров.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после шести матчей. "Ахмат" идет 11-м, имея в активе семь очков.

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