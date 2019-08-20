Продажи билетов на Кубок мэра Москвы по хоккею увеличились в три раза

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Количество проданных билетов на матчи Кубка мэра Москвы по хоккею на данный момент в три раза превосходит показатели темпа продаж на прошлогоднем турнире. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов.

Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет с 22 по 25 августа во дворце спорта "Мегаспорт". В предсезонном турнире примут участие московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также подмосковный "Витязь".

"Уже сейчас по аналогии с прошлыми годами мы примерно в три раза превышаем количество проданных билетов. Хотя самая большая активность зрителей, как показывает практика, наблюдается в последние дни. Мы надеемся, что болельщики придут семьями, с детьми и получат удовольствие от хоккея. Наибольшее количество билетов продано на матч открытия и воскресные игры", - отметил Смирнов.

"В этом году мы по особенному подошли к продвижению Кубка мэра Москвы, мы постарались учесть все просьбы клубов непосредственно в дни проведения мероприятия. Клубы очень активно работали в самом продвижении мероприятия, проводили конкурсы. Главным нововведением будет образовательная программа для юных болельщиков с использованием доступного комментирования", - добавил он.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским "Авангардом".