Егоров: арбитр Матюнин ошибочно не засчитал гол "Зенита" в ворота "Ахмата"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Главный арбитр матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом" Алексей Матюнин ошибочно не засчитал гол полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони. Об этом журналистам заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Мне трудно объяснить эту ситуацию со стороны ассистента, - сказал Егоров. - Момент был несложным для арбитра уровня РПЛ. Эта ошибка лежит на ассистенте и главном арбитре. Этот гол нужно был засчитывать, вне игры там не было".

Егоров согласился с решением главного арбитра не назначать 11-метровый удар, после того как полузащитник "Ахмата" Антон Швец сыграл рукой в своей штрафной. "Он все время держал руки прижатыми, за спиной", - отметил представитель РФС.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после шести матчей. "Ахмат" идет 11-м, имея в активе семь очков.