Егоров считает, что арбитр Карасев прекрасно отработал игру "Спартак" - ЦСКА

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что главный арбитр встречи между "Спартаком" и ЦСКА Сергей Карасев отработал игру на высоком уровне. Об этом Егоров сказал журналистам.

Матч состоялся на "Открытие-Арене" в рамках шестого тура РПЛ и завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака". В середине второго тайма из-за сильного задымления, вызванного использованием болельщиками пиротехники, Карасев на несколько минут остановил игру.

"Это была одна из лучших игр в карьере Сергея. Он дал командам побороться, не было карточек практически, так что он великолепно отработал этот матч. Когда был дым на поле, он дал командам передохнуть, подождал, пока все более-менее рассеется, он посоветовался с тренерами, футболистами и продолжил игру - все правильно сделал. Его работа на этом матче будет для нас глотком свежего воздуха, мы очень довольны его работой", - сказал Егоров.

После шести матчей "Спартак" расположился на четвертой строчке, набрав 11 очков. ЦСКА идет шестым, имея в активе 10 очков. В следующем туре 25 августа красно-белые проведут гостевую встречу против самарских "Крыльев Советов", в этот же день ЦСКА примет грозненский "Ахмат".