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КХЛ

Генменеджер ХК "Динамо": Крикунов поддерживает позицию клуба по омолаживанию состава

Виктор Меркулов выразил надежду, что под руководством Владимира Крикунова молодые хоккеисты вырастут в мастеров

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов поддерживает политику клуба по омолаживанию основного состава команды. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов.

"Омолаживание состава - позиция клуба в целом. Владимир Васильевич [Крикунов] ее полностью поддерживает. Надеюсь, под его руководством они вырастут в мастеров", - отметил Меркулов.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским "Авангардом". "Динамо" начнет сезон домашним матчем с нижегородским "Торпедо" 2 сентября. Перед началом чемпионата "Динамо" примет участие в Кубке мэра Москвы, где сыграет с "Витязем", "Спартаком" и ЦСКА.

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