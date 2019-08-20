Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота "Краснодара" в пользу "Тамбова"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Главный арбитр встречи шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Тамбовом" и "Краснодаром" Николай Волошин принял неправильное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота краснодарцев. Об этом журналистам заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Матч проходил в Тамбове в субботу и завершился со счетом 2:0 в пользу "Краснодара". На 63-й минуте в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с рукой полузащитника "Краснодара" Дмитрия Стоцкого после удара нападающего "Тамбова" Бенито.

"Это явная игра рукой, тут надо было ставить пенальти и давать желтую карточку", - сказал Егоров.

Подобную ошибку совершил главный арбитр встречи между "Уфой" и "Ростовом" (2:0) Евгений Турбин. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота клуба из столицы Башкортостана, когда на 47-й минуте защитник уфимцев Александр Пуцко в своей штрафной ударил локтем в лицо полузащитника ростовчан Александра Зуева. "Это был неумышленный фол, но он был, Пуцко сначала сыграл в голову, а потом в мяч. Это пенальти и желтая карточка", - добавил глава департамента судейства.