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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

Акинфеев уверен, что бывшие игроки сборной России Кокорин и Мамаев вернутся в футбол

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов
Игорь Акинфеев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Игорь Акинфеев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Бывшие игроки сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии №4 Белгородской области, вернутся в профессиональный спорт. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал бывший капитан национальной команды вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

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"Мы Кокорина и Мамаева никогда не бросали, - сказал Акинфеев. - Уверен, что они вернутся в футбол".

Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Мамаев отбывают наказание за драку в центре Москвы. 8 октября 2018 года они с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно. 

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева.

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Дело в отношении Кокорина и Мамаева
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