Акинфеев назвал авансом включение 15-летнего вратаря в заявку ЦСКА на дерби со "Спартаком"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Включение 15-летнего вратаря Владислава Торопа в заявку ЦСКА на матч шестого тура чемпионата России по футболу против "Спартака" стоит считать большим авансом. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал капитан и основной голкипер армейцев Игорь Акинфеев.

Тороп попал в заявку ЦСКА на матч против "Спартака" в возрасте 15 лет 285 дней. Акинфеев впервые был включен в заявку армейцев на встречу чемпионата России в возрасте 16 лет 100 дней. Встреча между двумя московскими клубами состоялась на стадионе "Открытие-Арена" 19 августа и завершилась поражением армейцев со счетом 1:2.

"Если бы он не был талантлив, то не оказался бы в основном составе в 15 лет, - сказал Акинфеев. - Понятно, что это большой аванс, когда-то и я начинал в 16 лет. Тороп сам по себе хороший, если он будет делать правильные шаги в жизни, все у него получится. Талант у него есть".

Акинфеев впервые сыграл за основной состав ЦСКА 29 марта 2003 года, на тот момент голкиперу было 16 лет 355 дней. С того момента вратарь вместе с армейцами выиграл 20 трофеев, в том числе шесть титулов чемпиона России и Кубок УЕФА.